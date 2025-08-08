Ожидается красный уровень: прогноз магнитных бурь на 9 августа

Магнитные бури могут оказывать существенное влияние на атмосферное давление. Это часто становится причиной головной боли, усталости и повышенного уровня стресса у людей, особенно метеозависимых.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA указывает на колебания геомагнитной активности, которая измеряется по шкале К-индекса — от 0 до 9. Значение 5 и выше указывает на сильную бурю. В субботу, 9 августа, уровень К-индекса будет держаться на отметке 5, что считается высоким.

Следует помнить, что прогнозы могут изменяться в режиме реального времени – данные обновляются каждые три часа. Поэтому для более точной информации рекомендуется следить за сообщениями специализированных источников.

Магнитные бури возникают из-за мощных выбросов энергии во время вспышек на Солнце. Потоки движущихся к Земле заряженных частиц взаимодействуют с магнитосферой, провоцируя сбои в работе спутников, мобильной связи и радиосистем. При сильных бурях возможно даже возникновение северного сияния.

В период повышенной солнечной активности следует заботиться о своем здоровье. В частности, соблюдать режим сна, пить больше воды, отказаться от вредной пищи и алкоголя, уменьшить количество кофеина. Полезны будут прогулки на свежем воздухе (лучше в тени), легкая физическая активность и контрастный душ. Людям с хроническими заболеваниями желательно иметь под рукой необходимые лекарства и избегать перегрузок и стрессов.

