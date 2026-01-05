Очікується магнітна буря 4 рівня: прогноз на 5 січня

Початок січня принесе не лише справжню зимову погоду, а й підвищену сонячну активність. У період з 5 по 10 січня Земля кілька разів опинятиметься під впливом геомагнітних коливань різної інтенсивності. Найбільш відчутними для організму традиційно стануть дні з різкими змінами магнітного поля, коли самопочуття може погіршуватися навіть у людей без хронічних захворювань.

За даними міжнародних центрів спостереження за Сонцем, геомагнітна ситуація в цей проміжок часу буде нестабільною. 5 та 6 січня очікується помірна активність четвертого рівня із показниками близькими до сильних бур, що може спричинити втому, сонливість і зниження концентрації. Про це повідомляє NOAA.

Магнітні бурі виникають унаслідок сонячних спалахів і викидів корональної маси, коли потоки заряджених частинок досягають магнітосфери Землі. Вони здатні впливати не лише на роботу зв’язку, супутників і навігаційних систем, а й на фізіологічні процеси в організмі людини. Найчутливіше на такі зміни реагують серцево-судинна та нервова системи, а також гормональний баланс.

Найбільше вплив геомагнітних бур відчувають метеозалежні люди, особи з гіпертонією, серцевими захворюваннями, хронічними мігренями, порушеннями сну, а також люди похилого віку й вагітні жінки. У такі дні можливі головний біль, загальна слабкість, запаморочення, нудота, дратівливість, тривожність і загострення хронічних хвороб.

Щоб полегшити самопочуття в період підвищеної сонячної активності, лікарі радять дотримуватися режиму сну, пити достатньо води, уникати перевтоми, надмірного вживання кави та алкоголю, а також не створювати для себе додаткових стресових ситуацій. Помірні прогулянки на свіжому повітрі, легке харчування та виконання рекомендацій лікаря допоможуть організму легше пережити цей непростий період.

