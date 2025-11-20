Очікується магнітна буря категорії G1: прогноз на 21 листопада

Магнітні бурі виникають через порушення магнітного поля Землі, які спричиняють спалахи на Сонці, викиди корональної маси та посилені потоки сонячного вітру. У такі періоди підвищується ризик геомагнітних збурень, що може впливати як на роботу техніки й засобів зв’язку, так і на самопочуття людей.

21 листопада 2025 року прогнозується помірна геомагнітна активність, яка може відповідати бурі рівня G1. Про це повідомляє NOAA.

Це означає, що індекс Kp може сягнути приблизно 5 пунктів, що вказує на помірні коливання магнітного поля. Така активність не становить серйозної небезпеки, але її прояви можуть бути відчутними для людей, чутливих до змін у космічній погоді. Водночас прогноз має певну частку невизначеності, адже багато залежить від того, як саме поводитимуться викиди корональної маси та якою буде швидкість сонячного вітру.

У метеозалежних людей під час подібних бур можуть посилюватися симптоми — від головного болю, втоми та сонливості до запаморочення та перепадів артеріального тиску. Часто загострюються проблеми зі сном, з’являється дратівливість або труднощі з концентрацією. Деякі люди можуть відчувати підвищену тривожність. Водночас значна частина населення взагалі не реагує на такі зміни й не помічає жодного дискомфорту.

Щоб зменшити можливий негативний вплив, варто заздалегідь подбати про стабільний режим дня та повноцінний сон, уникати зайвих навантажень і стресів. Важливо підтримувати нормальний водний баланс і прислухатися до власного стану, особливо якщо є схильність до метеочутливості. За потреби варто мати призначені лікарем засоби для полегшення неприємних симптомів. Корисно також слідкувати за прогнозами космічної погоди та планувати день так, щоб за можливості зменшити навантаження на організм у період пікової активності.

Для оцінки магнітної активності використовують спеціальні індекси. Найчастіше застосовується K-індекс, що вимірює коливання магнітного поля за тригодинні проміжки. На його основі формують планетарний індекс Kp, який відображає загальний рівень геомагнітних збурень і має шкалу від 0 до 9, де відзначка 5 свідчить про початок бурі. Також існують індекс A, що показує середню активність за добу, та індекс Dst, який демонструє, наскільки загалом "просідає" магнітне поле під час бурі. Для прогнозування використовуються сучасні моделі, що аналізують зміни на Сонці та параметри сонячного вітру, дозволяючи передбачити активність із певною точністю.

