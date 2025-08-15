Очікується магнітна буря потужністю К-3,7: прогноз геомагнітної активності на 16 серпня

Геомагнітні бурі оцінюють за К-індексом — шкалою від 2 до 9, де вищий показник означає потужніший вплив на людей та техніку. Слабкі хвилювання зазвичай не становлять загрози, хоча метеозалежні можуть відчути незначний дискомфорт.

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 серпня 2025 року. У цей день сила геомагнітної активності досягне рівня К - 3,7, що означає жовтий рівень.

Фахівці нагадують, що дані про стан сонячної активності оновлюються кожні три години, тому прогноз може змінитися. Найбільш точними вважаються прогнози на добу наперед, тоді як довгострокові оцінки мають лише орієнтовний характер.

