Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7: прогноз на 24 квітня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, тому частина людей у такі дні скаржиться на головний біль, втому, дратівливість і погіршення самопочуття. Рівень активності визначають за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом. Показник 5 і вище свідчить про сильну магнітну бурю.

У п’ятницю прогнозується К-індекс 2,7. Це також зелений рівень і слабка геомагнітна активність. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Варто враховувати, що прогнози можуть змінюватися, оскільки фахівці оновлюють дані кожні три години.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок спалахів і вибухів на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок — протонів та електронів. Коли вони досягають магнітного поля Землі, відбуваються геомагнітні збурення.

К-індекс від 1 до 4 вважається слабким і зазвичай проходить майже непомітно. Показники від 5 і вище означають сильні бурі, які можуть впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу техніки та засобів зв’язку. За рівня 7–8 іноді спостерігаються полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей

У періоди підвищеної сонячної активності деякі люди можуть відчувати:

головний біль;

втому;

сонливість;

дратівливість;

стрес;

перепади тиску.

Спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, однак можна зменшити неприємні симптоми завдяки звичним методам підтримки організму.

Як полегшити самопочуття

Фахівці радять у такі дні:

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

харчуватися легкою та корисною їжею;

обмежити жирне, солоне, гостре, алкоголь і надлишок кави;

пити більше води та трав’яних чаїв;

гуляти на свіжому повітрі;

уникати перевтоми та стресових ситуацій;

підтримувати легку фізичну активність;

людям із хронічними хворобами мати під рукою необхідні ліки;

вранці приймати контрастний душ, а ввечері — теплу ванну для розслаблення.

