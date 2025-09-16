Очікується магнітна буря з К-індексом 3: прогноз геомагнітної активності на 17 вересня

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив дані про сонячну та геомагнітну активність на 17 вересня 2025 року.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Геомагнітні бурі оцінюють за так званим К-індексом, що коливається від 2 до 9: чим вищий показник, тим сильніші наслідки для техніки та самопочуття людей.

У середу, 17 вересня, очікуються лише слабкі магнітні коливання з К-індексом 3, що вважаються безпечними для організму.

Нагадаємо, ми вже писали, які небесні сюрпризи готує вересень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!