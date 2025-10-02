Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7: прогноз магнітних бур на 3 жовтня

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому багато людей у цей період скаржаться на головний біль, втому та дратівливість. Геомагнітна активність вимірюється за дев’ятибальною шкалою К-індексу, де показник від 5 і вище свідчить про потужну бурю червоного рівня.

3 жовтня, активність суттєво знизиться — очікується К-індекс на рівні 3,7, що відповідає слабким бурям зеленого рівня. Водночас варто пам’ятати, що дані можуть коригуватися, адже інформація оновлюється кожні три години. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи, коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі. Невеликі коливання (К-індекс до 4) люди зазвичай не відчувають, проте при показниках від 5 і вище можливі перебої у роботі зв’язку та зниження загального самопочуття. Потужні бурі (К-індекс 7–8) навіть викликають появу полярних сяйв.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Лікарі радять у такі дні дотримуватися розпорядку, висипатися та харчуватися збалансовано. Варто уникати жирної та гострої їжі, обмежити каву й алкоголь, більше пити води та трав’яних чаїв. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність і контрастний душ. Людям із хронічними захворюваннями рекомендується зменшити навантаження та мати при собі необхідні ліки.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!