Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз геомагнітної активності на 2 січня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що у деяких людей викликає головний біль, втому, дратівливість і підвищений рівень стресу. Геомагнітну активність вимірюють за шкалою від 0 до 9, використовуючи планетарний К-індекс. Значення від 5 і вище свідчать про сильні магнітні бурі.

У п’ятницю, 2 січня, прогнозується К-індекс 4,7 (жовтий рівень). Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC, NOAA).

Магнітна буря виникає через спалахи та викиди енергії на Сонці, які містять заряджені частинки (протони та електрони). Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається коливання магнітного поля – так з’являються магнітні або сонячні бурі.

К-індекс від 1 до 4 – незначні коливання, часто залишаються непоміченими.

К-індекс від 5 і вище – бурі червоного рівня, які можуть впливати на самопочуття та роботу технологій.

К-індекс 7–8 – бурі високого рівня, під час яких можна спостерігати полярні сяйва.

Через коливання атмосферного тиску під час магнітних бур деякі люди відчувають:

головний біль;

підвищену втому;

дратівливість і стрес.

Спеціальних ліків від магнітних бур не існує, проте симптоми можна полегшити звичайними методами догляду за здоров’ям.

Як полегшити стан під час магнітної бурі

Режим дня і харчування: достатньо спати, їсти здорову їжу, уникати жирного та гострого. Обмежити стимулятори: менше кави, відмовитися від алкоголю, пити більше води та трав’яних чаїв. Прогулянки на свіжому повітрі: бажано в парку або за містом, уникаючи прямого сонця. Легка фізична активність: допомагає підтримувати бадьорість і покращує настрій. Знизити стрес: уникати конфліктів і перевтоми. Особливий догляд для людей із хронічними хворобами: тримати ліки під рукою, більше відпочивати. Контрастний душ та ванна: ранковий душ бадьорить, вечірня ванна допомагає розслабитися.

