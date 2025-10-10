Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 11 жовтня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що багато людей у цей період відчувають головний біль, втому або підвищений рівень стресу. Геомагнітні коливання вимірюють за планетарним К-індексом у шкалі від 0 до 9, де значення 5 і вище означає сильну магнітну бурю.

У суботу, 11 жовтня, інтенсивність зменшиться до середнього рівня — К-індекс 4. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Фахівці наголошують, що ці прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні три години. Тому важливо періодично перевіряти актуальну інформацію.

Магнітні бурі виникають через потужні спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Коли вони досягають магнітосфери Землі, виникають коливання, що й формують бурі. Показники до К-індексу 4 зазвичай не викликають значного впливу, однак при рівні 5 і вище можуть спостерігатися порушення роботи зв’язку, супутникових систем та навіть поява полярних сяйв.

Медики зазначають, що під час магнітних бур слід дотримуватися режиму сну та харчування, уникати стресу, не вживати алкоголю, кави, гострої або жирної їжі. Рекомендується пити більше води, трав’яних чаїв, проводити час на свіжому повітрі, займатися помірною фізичною активністю. Людям із хронічними захворюваннями варто мати під рукою необхідні ліки, а для покращення самопочуття допоможуть контрастний душ вранці та тепла ванна ввечері.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

