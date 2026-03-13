Великдень-2026: коли святкуватимуть православні та католики

Великдень вважається найважливішим святом християнського року. Воно присвячене події воскресіння Ісус Христос та символізує перемогу життя над смертю. Для українців це не лише релігійна дата, а й особливий сімейний день, коли родини збираються разом, дотримуються давніх традицій і святкують у теплій атмосфері.

Коли святкують Великдень у 2026 році

Дата Великодня щороку змінюється. Це пов’язано з тим, що її визначають не за звичайним календарем, а за особливою системою розрахунку, що поєднує сонячний і місячний цикли.

За церковною традицією спочатку орієнтуються на день весняного рівнодення — 21 березня. Після цього визначають перший повний Місяць, який настає після цієї дати. Великдень святкують у першу неділю після такого повного Місяця.

У різних християнських традиціях застосовуються додаткові правила. У православ’ї, якщо розрахована дата збігається зі святом Песах, святкування переносять на наступну неділю. У католицькій традиції такого обмеження немає.

Через ці відмінності дати святкування часто не збігаються.

У 2026 році:

католики відзначатимуть Великдень 5 квітня;

православні святкуватимуть його 12 квітня, адже 5 квітня припадає на Песах, і за канонами дату потрібно перенести.

Як святкують Великдень в Україні

У різних країнах традиції відзначення Великодня можуть відрізнятися. У багатьох католицьких державах популярним символом свята є великодній заєць, який приносить дітям солодощі та ховає шоколадні яйця.

В Україні сформувалися власні звичаї, що передаються з покоління в покоління. Однією з головних традицій є фарбування та розпис великодніх яєць — крашанок і писанок. Орнаменти на них мають символічне значення і часто відрізняються залежно від регіону.

На святковому столі зазвичай з’являються страви, які були заборонені під час Великого посту. Готують ковбаси, холодець, голубці, вареники та інші традиційні наїдки. Головною стравою свята залишається паска — солодкий обрядовий хліб, який символізує радість воскресіння.

Перед святковою трапезою віряни зазвичай несуть великодній кошик до храму, щоб освятити страви.

Чого не рекомендується робити на Великдень

Церква наголошує, що Великдень — це день радості, миру та духовного оновлення. Тому в цей час варто уникати сварок, образ, заздрості чи бажання помсти.

Також небажано займатися важкою фізичною працею. Натомість день радять присвятити молитві, спілкуванню з рідними та добрим справам.

Щодо побутових речей, то догляд за собою або прибирання не вважаються забороненими. Оскільки Великий піст уже завершено, на столі можуть бути м’ясні страви. Водночас вживання алкоголю традиційно має бути помірним — найчастіше допускається келих церковного вина.

