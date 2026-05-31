Пенсії з 1 червня: чи зміниться розмір та кому перерахують

З 1 червня в Україні не очікується масового перерахунку пенсій для всіх категорій отримувачів. Водночас підвищення виплат передбачене для окремих груп пенсіонерів — передусім тих, хто продовжує працювати, а також громадян, які досягли визначеного віку.

Про це повідомляють дані OBOZ.UA та роз’яснення Пенсійного фонду України. Найсуттєвіші зміни у червні стосуються пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати та станом на квітень накопичили щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. Для них проводиться черговий перерахунок виплат.

Особливість цього механізму полягає в тому, що у червні пенсіонери отримають не лише оновлений розмір пенсії, а й компенсацію за попередній період — за квітень і травень. Фактично перерахунок застосовується "заднім числом" із 1 квітня.

Затримка пов’язана з процедурою звітності роботодавців: дані про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал надходять до Пенсійного фонду із запізненням, орієнтовно через 40 днів після завершення звітного періоду. Тому реальні розрахунки стають можливими лише в середині травня.

Вікові надбавки до пенсії

Друга категорія, яка отримає підвищення, — це пенсіонери, що досягли певних вікових рубежів. Держава передбачає щомісячні компенсаційні доплати в таких розмірах:

від 70 до 74 років — 300 грн

від 75 до 79 років — 456 грн

від 80 років і старше — 570 грн

Ці надбавки нараховуються автоматично, без необхідності подавати заяви до Пенсійного фонду.

Важливо, що право на доплату мають лише ті пенсіонери, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Якщо виплата вища за цей поріг, надбавка не призначається.

Як нараховується доплата

Вікова надбавка починає діяти не з першого числа місяця, а з дня народження пенсіонера. Тобто, якщо ювілей припадає на початок місяця, виплата буде повною, а якщо, наприклад, на 20 число — доплату нарахують лише за фактичні дні після дати народження.

Також ці суми не додаються одна до одної. Вони лише підвищуються до наступного рівня. Наприклад, після 75 років пенсіонер отримує не +456 грн до попередніх 300 грн, а лише різницю — 156 грн. Аналогічно після 80 років додається ще 114 грн, щоб загальний розмір надбавки становив 570 грн.

