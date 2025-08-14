Пенсіонери платять до 300 грн за проїзд в Україні: причини штрафів у транспорті

Чимало пенсіонерів навіть не підозрюють, що одна поширена звичка може коштувати їм штрафу до 300 гривень. Для більшості літніх людей із нинішнім рівнем пенсій така сума здатна суттєво вдарити по сімейному бюджету.

Причини, через які пенсіонера можуть притягнути до відповідальності, та способи уникнення штрафу викладені у постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354. Хоча закон гарантує людям пенсійного віку право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, ця пільга діє лише за умови пред’явлення пенсійного посвідчення.

Якщо документ залишився вдома, а електронної версії немає, варто сплатити за проїзд на загальних підставах. У випадку, коли пасажир їде без квитка, контролер має повне право накласти штраф.

Суму штрафу визначають місцеві органи влади, тож вона залежить від конкретного міста. Зазвичай стягують 20-кратну вартість проїзного квитка. Наприклад, поїздка без квитка може обійтися:

у Києві – 160 грн;

в Одесі – 140 грн;

у Львові – до 300 грн, що є максимальною сумою.

Де пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд

Згідно з чинним законодавством, люди пенсійного віку можуть користуватися пільговим проїздом у:

трамваях;

тролейбусах;

міських і приміських автобусах;

електричках приміського сполучення.

Водночас за проїзд у метро, таксі або маршрутних таксі доведеться платити за звичайним тарифом.

