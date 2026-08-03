Пенсія по інвалідності I групи: які мінімальні виплати для цивільних і військових

У 2026 році особи з інвалідністю I групи можуть отримувати пенсію, розмір якої становить 100% пенсії за віком. Її призначає Пенсійний фонд України за умови наявності необхідного страхового стажу та своєчасного звернення після встановлення інвалідності.

Про це пише ПФУ. Пенсію по інвалідності призначають громадянам, які втратили працездатність повністю або частково та мають необхідний страховий стаж. При цьому не має значення, коли саме було встановлено інвалідність — під час роботи, до працевлаштування чи після звільнення.

Виплата призначається на весь строк, на який встановлено інвалідність. Сам факт інвалідності визначають експертні команди, що працюють у закладах охорони здоров’я. Для оформлення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду не пізніше ніж через три місяці після встановлення інвалідності.

Який страховий стаж потрібен

Для осіб з інвалідністю I групи вимоги до страхового стажу залежать від віку:

до 25 років — 1 рік;

26–28 років — 2 роки;

29–31 рік — 3 роки;

32–34 роки — 4 роки;

35–37 років — 5 років;

38–40 років — 6 років;

41–43 роки — 7 років;

44–48 років — 8 років;

49–53 роки — 9 років;

54–59 років — 10 років;

після досягнення 60 років — не менше 15 років страхового стажу.

Водночас якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень, отриманих під час Революції Гідності, пенсію можуть призначити незалежно від тривалості страхового стажу.

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Який розмір пенсії

За загальними правилами особам з інвалідністю I групи виплачують 100% пенсії за віком, розрахованої відповідно до набутого страхового стажу та заробітної плати.

Під час обчислення пенсії до страхового стажу також додають період від дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку.

Для непрацюючих осіб з інвалідністю I групи гарантований мінімальний розмір пенсії становить не менше 3 725 гривень.

Допомога людям з інвалідністю з дитинства

Особи з інвалідністю з дитинства I групи отримують державну соціальну допомогу разом із надбавкою на догляд. Для підгрупи А, яка потребує постійного стороннього догляду, загальна сума виплат становить 9 018 гривень, а за окремими програмами підтримки може сягати 16 000 гривень. Для підгрупи Б передбачено виплату у розмірі 4 722 гривень.

Пенсії для військових

Для військовослужбовців із I групою інвалідності діють окремі правила. Якщо інвалідність настала внаслідок війни, пенсія становить 100% грошового забезпечення. Мінімальний гарантований розмір такої виплати разом із надбавками — не менше 18 885 гривень. Якщо інвалідність пов’язана з проходженням військової служби, але не є наслідком бойових дій, пенсію призначають у розмірі 70% грошового забезпечення.

Виплати для постраждалих від аварії на ЧАЕС

Окремі умови передбачені для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пенсію можуть обчислювати із заробітної плати, отриманої в зоні відчуження у 1986–1990 роках, або виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких пов’язана з аварією на ЧАЕС, становить 11 048,25 гривні. Для ліквідаторів наслідків аварії гарантований мінімум перевищує 23 153 гривні.

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