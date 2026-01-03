Пенсія по інвалідності у 2026 році зросте: скільки отримуватимуть українці

В Україні особи з серйозними проблемами зі здоров'ям мають право на пенсію по інвалідності. Виплати призначає та нараховує Пенсійний фонд України, а їхній розмір залежить від групи інвалідності, страхового стажу та причини набуття інвалідності. Адвокатка Анастасія Капустинська в коментарі УНІАН детально пояснила, якими будуть ці виплати у 2026 році та чи варто чекати на їхнє збільшення.

Загальний порядок нарахування пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності розраховується у відсотках від розміру пенсії за віком, яку особа могла б отримувати.

1 група — 100% пенсії за віком;

— 100% пенсії за віком; 2 група — 90% пенсії за віком;

— 90% пенсії за віком; 3 група — 50% пенсії за віком.

Мінімальний розмір пенсії за віком (за наявності повного страхового стажу — 35 років для чоловіків, 30 років для жінок) дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становитиме 2595 гривень.

Таким чином, мінімальні гарантовані виплати по інвалідності у 2026 році (за умови повного стажу) орієнтовно складуть:

1 група — 2595 грн;

2 група — близько 2335 грн;

3 група — близько 1298 грн.

Фактичні суми можуть бути вищими залежно від індивідуального стажу, заробітку та інших коефіцієнтів.

Особливі умови для постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та ліквідаторів наслідків катастрофи діють окремі, значно вищі мінімальні гарантії.

Законодавством встановлено нижні пороги виплат:

1 група — не менше 6000 грн;

2 група — не менше 4800 грн;

3 група — не менше 3700 грн.

Однак реальний розмір значно перевищує ці мінімуми завдяки прив'язці до середньої заробітної плати по країні за попередній рік (згідно з Постановою КМУ № 1210):

1 група — 100% середньої зарплати (але не менше 6000 грн);

— 100% середньої зарплати (але не менше 6000 грн); 2 група — 80% (не менше 4800 грн);

— 80% (не менше 4800 грн); 3 група — 60% (не менше 3700 грн).

Оскільки середня зарплата в Україні зростає, у лютому 2026 року відбудеться автоматичний перерахунок на основі даних за 2025 рік.

За прогнозами адвокатки Анастасії Капустинської (на основі даних Мінекономіки), орієнтовні розміри виплат для чорнобильців у 2026 році становитимуть:

1 група — 20 300 – 21 000 грн ;

; 2 група — 16 240 – 16 800 грн ;

; 3 група — 12 180 – 12 600 грн.

Для порівняння: у березні 2025 року ці виплати становили 17 486 грн, 13 989 грн та 10 492 грн відповідно.

Додаткові підвищення та надбавки

У березні 2026 року очікується чергова індексація пенсій, яка може додати в середньому 400–700 грн до виплат ліквідаторів.

Для ліквідаторів 2-ї категорії з повним стажем мінімальна пенсія у 2026 році може зрости до 3800–3900 грн (у 2025 році — 3370 грн).

Водночас залишаються невирішеними питання щодо доплат за шкоду здоров’ю для 2-ї та 3-ї категорій — зараз вони становлять лише 170,82 грн та 113,88 грн відповідно і не переглядалися багато років.

У 2026 році пенсії по інвалідності для більшості отримувачів залишаться прив’язаними до прожиткового мінімуму (2595 грн), але для осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, очікується суттєве зростання — до 20–21 тисячі гривень для 1 групи. Остаточні суми стануть відомі після лютневих постанов Кабміну.

