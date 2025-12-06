Пенсія розміром 11 тисяч гривень: який стаж та зарплату треба мати

Висока заробітна плата протягом кар'єри — один із найефективніших способів суттєво збільшити майбутню пенсію. Щоб у березні 2025 року отримувати 11 000 гривень щомісяця, потрібно відповідати чітким критеріям страхового стажу та середньої зарплати.

Ці параметри легко перевірити за допомогою онлайн-пенсійного калькулятора. Про це повыдомляє ПФУ.

За стандартними правилами (без урахування пільг для ветеранів, дітей війни чи почесних донорів) 60-річний чоловік повинен накопичити щонайменше 32 роки страхового стажу. При цьому його середньомісячна зарплата за весь період роботи має сягати 31 400 гривень, аби розрахункова пенсія досягла бажаної суми.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 2025 році

У 2025 році мінімальний стаж для пенсії у 60 років становить 32 роки. Якщо стаж менший — від 22 до 31 року, — виплати почнуться лише з 63-річного віку. А для осіб зі стажем від 15 до 21 року оформлення пенсії можливе тільки після 65 років. Ці норми враховують поступове підвищення вимог до стажу, запроваджене реформою.

