Пенсія із 21 роком стажу: яким буде розмір виплат

Розмір пенсії в Україні визначається кількома факторами: наявним трудовим стажем, рівнем заробітку та віком виходу на заслужений відпочинок. Якщо людина має лише 21 рік стажу, то право на пенсію вона отримує у 65 років.

За прикладом, наведеним у розрахунках із використанням пенсійного калькулятора, при заробітку у 10 тисяч гривень і 21 році стажу пенсія становила б приблизно 2 577 гривень. Однак фактично її розмір буде більшим, адже держава гарантує мінімальний рівень виплат. На сьогодні це 3 038 гривень. Про це пише 24 tv.ua.

Важливо розуміти, що з 2025 року нової індексації чи перерахунку пенсій не передбачається. Натомість у 2026-му зростуть вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію у 60 і 63 роки. Для військових пенсії розраховуються за окремим механізмом і залежать від розміру грошового забезпечення.

