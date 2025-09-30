Пікатно та гостро: як приготувати соус 'Чилі-груша' на зиму

Соус "Чилі-груша" — це яскраве поєднання ніжної солодкості стиглих груш із приємною гостротою перцю. Він універсальний у використанні: чудово підходить до м’яса, птиці, риби, сиру, а також стане пікантною заправкою до салатів чи навіть намазкою на хліб.

Про це пише VD Necrasova. Для його приготування знадобляться груші (1 кг), солодкий червоний перець (500 г), гострий перець (150 г), цукор (200 г), сіль (1 ст. л) та оцет 9% (100 мл). Груші потрібно вимити, очистити від серцевини й нарізати шматочками. Те саме зробити з болгарським перцем, а гострий — звільнити від насіння, залишивши його частину для більшої пекучості.

У велику каструлю викладають підготовлені груші та перець, додають цукор, сіль і оцет. Суміш перемішують та залишають на пів години, щоб вона пустила сік. Потім каструлю ставлять на середній вогонь, доводять до кипіння й варять близько 10 хвилин, поки інгредієнти стануть м’якими. Після цього суміш перебивають блендером — до однорідності або з невеликими шматочками, залежно від уподобань. Далі соус знову доводять до кипіння й уварюють ще 15 хвилин до потрібної густини. Готовий продукт розливають у стерильні банки, закривають кришками й залишають остигати.

Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму

Для більш яскравого кольору можна додати трішки куркуми або морквяного соку, а замінивши частину цукру медом, отримаєте насиченіший смак. Соус зберігається до року у прохолодному місці, а після відкриття — у холодильнику не довше тижня.

Подавати "Чилі-грушу" можна до запеченої курки чи індички, як діп до овочів або чипсів, до твердих сирів, бринзи, а також як заправку для салатів чи бургерів. Це соус, який поєднує ніжність і пекучість, солодкість і кислинку, та здатен стати справжнім кулінарним акцентом вашого святкового столу.

Також, радимо звернути увагу на рецепт смородинового варення на зиму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!