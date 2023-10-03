Планета "висихає": Вчені виявили, що Меркурій зменшується а його поверхня вкривається зморшками

Вчені виявили, що Меркурій зменшується, через що на поверхні утворюються зморшки.

Планетологам давно відомо, що Меркурій стискається протягом мільярдів років. Попри те, що ця планета є найближчою до Сонця, її внутрішній тепловий витік призводить до поступового охолодження внутрішнього простору. Цей процес впливає на гірські породи та метал, з яких складається Меркурій, і призводить до їхнього поступового скорочення в об'ємі.

Вже раніше було відомо, що Меркурій скорочується, але було невідомо, наскільки цей процес триває в сучасності і як довго він може продовжуватися. Нова стаття, опублікована в Nature Geoscience, надає свіже розуміння цього явища.

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Зі скороченням внутрішньої частини Меркурія його поверхня (кора) також стає меншою за площею. Щоб компенсувати це, на планеті виникають "розломи насуву", коли одна ділянка місцевості зсувається на сусідню. Це призводить до утворення схожих на зморшки структур на поверхні, нагадуючи процес старіння яблук.

Перші докази скорочення Меркурія з'явилися у 1974 році після місії "Марінер-10", яка передала фотографії кілометрових уступів на поверхні планети. Пізніше місія MESSENGER, яка досліджувала Меркурій з 2011 по 2015 рік, показала багато більше "лопатевих уступів" у різних частинах планети.

Ці спостереження дозволили зробити висновок, що гігантські геологічні розломи, відомі як насуви, піднімаються ближче до поверхні Меркурія через термальне скорочення внутрішньої частини планети, що призводить до зменшення її радіусу на приблизно 7 кілометрів.

Однак питання полягало у тому, коли саме цей процес почався та як тривалий він може бути. Для визначення віку поверхні Меркурія вчені використовували щільність ударних кратерів. Давніша поверхня мала б більше кратерів, але цей метод складний через зміну швидкості ударів у далекому минулому.

Внаслідок цього було важко визначити вік уступів Меркурія. Проте вчені завжди припускали, що вони повинні бути досить старими, оскільки, хоча вони можуть перетинати старіші кратери, вони також накладаються на молодші кратери. Таким чином, вчені вважали, що уступи повинні бути старшими за ці кратери.

Загальною припущеністю було, що уступи Меркурія сформувалися близько 3 мільярдів років тому. Однак ця нова стаття надає певні ознаки того, що деякі уступи продовжують рухатися навіть у недавні часи, навіть якщо вони виникли мільярди років тому.

Вчені досліджували грабенові структури на уступах Меркурія, які є доказами розтягнення кори. Багато з цих структур мають відносно невеликі тріщини на розтягнутих верхніх поверхнях. Ці грабени можуть формуватися, коли шматок кори, який відштовхується, згинається під час зіткнення з сусідньою місцевістю.

Грабени мають обмежену ширину і глибину, і вони повинні бути набагато молодшими, ніж структура, на якій вони з'явилися, інакше їх вже б розмито ударами, що розкидають матеріал. Аналізуючи швидкість розмиття від садівництва, вчені визначили, що більшість грабенів мають менше 300 мільйонів років.

Це свідчить про те, що рух уступів продовжувався "нещодавно". Працюючи з докладними зображеннями від місії MESSENGER, вчені виявили 48 великих лопатевих уступів, які точно мають ознаки невеликих грабенів. Ще 244 уступи могли мати схожі ознаки, але їх важко було видно на існуючих зображеннях MESSENGER.

Таким чином, ця нова стаття надає більше доказів того, що деякі уступи Меркурія залишаються активними і мають відносно молодий вік. Це важливе відкриття допоможе краще зрозуміти процеси, що відбуваються на цій загадковій планеті і вивчити її історію із нової перспективи.

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