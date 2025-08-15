З яких причин споживачам можуть відключити газопостачання: повний перелік

В Україні посилюють контроль за своєчасною оплатою газу — тепер навіть невелика заборгованість може стати підставою для повного відключення постачання. Постачальники попереджають, що згідно з новими правилами подачу палива можуть припинити вже через 10 днів після прострочення платежу, незалежно від його розміру.

Під особливою загрозою опинилися ті споживачі, які ігнорують окремий рахунок за розподіл газу, сприймаючи його як менш важливий. Саме ця заборгованість стала причиною більшості відключень у регіонах. Так, у Тернополі вже зафіксовано випадки, коли сім’ї залишалися без газу через борг у кілька сотень гривень. Про це пише fbc.biz.ua.

Відновлення постачання обходиться недешево: окрім сплати боргу, доведеться покрити витрати на технічне відключення та повторне підключення, що іноді перевищує саму суму заборгованості. Юристи зазначають, що оскаржити такі дії постачальників у суді складно, адже закон прямо надає їм право припиняти послуги. Ба більше, наявність боргу може стати причиною втрати субсидії або відмови в її призначенні.

Постачальники радять оформлювати реструктуризацію боргу, але наголошують: це не звільняє від обов’язку оплачувати поточні рахунки. У протилежному разі повторне відключення неминуче.

Окремо нагадують про небезпеку незаконного втручання в газорозподільну систему — зокрема, самовільних врізок у газопровід. Це становить загрозу не лише для життя та здоров’я людей, але й для цілісності інфраструктури. Проводити будь-які роботи з газовими мережами можуть лише сертифіковані фахівці з дозволом оператора ГРМ.

Виявлення несанкціонованої врізки призводить до донарахування необлікованих обсягів газу за період від шести місяців до двох років. Якщо ж власність на будинок чи квартиру була оформлена менше двох років тому, розрахунок роблять із дати набуття права. Для порушників це може вилитися у значні фінансові санкції — часто понад 100 тисяч гривень.

