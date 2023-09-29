Чому листя змінює колір восени: наукове пояснення

Восени листя на деревах, кущах та квітах змінює колір. Це відбувається зазвичай вже у жовтні.

Як пояснили науковці, листя змінює вид і кількість пігментів у відповідь на навколишнє середовище. Восени листя виробляє менше хлорофілу (зеленого) і та виробляє інші пігменти, пише Science Notes.

Зазначається, що цей процес допомагає їм перейти у стан "зберігання", захищаючи рослину від сонця та холоду, потім листя остаточно відмирає та опадає.

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Хімія кольорів листя

Вчені кажуть, що колір листя залежить від суміші молекул пігментів, які він містить. Якщо хлорофілу багато, листя зелене. Коли хлорофілу менше, з’являються помаранчеві та жовті пігменти. Деякі рослини починають виробляти червоні та фіолетові пігменти після зниження температури.

Основними класами молекул є порфірини, каротиноїди та флавоноїди. У цій таблиці перераховані кольори, пов’язані з молекулами пігменту. Функції рослинних пігментів

Ці пігменти виконують різні функції в рослині, а також руйнуються з різною швидкістю, коли листя перестає їх виробляти. Хлорофіл (дає зелений колір) є основним фотосинтетичним пігментом. Він утворює глюкозу, яку рослини використовують для їжі, але для цього потрібно багато світла та води. Каротиноїди (дають листю жовтий, помаранчевий, червоний кольори) також беруть участь у фотосинтезі та є захисними. Вони розширюють частини сонячного спектра, які рослини використовують для виробництва їжі.

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Флавоноїди (жовті, червоні, фіолетові, сині пігменти) регулюють розвиток рослин, залучають і відлякують комах, захищають від ультрафіолетового випромінювання, захищають рослини від травоїдних тварин, шкідників та інших рослин.

Фактори, що впливають на колір листя

Це світло, температура та pH (кислотний баланс).

Восени дні коротшають, тому світла стає менше. Рослини скорочують кількість виробленого хлорофілу. Коли хлорофілу багато, листя зелене. Хлорофіл руйнується з постійною швидкістю, тому зелений колір поступово зникає. Коли хлорофілу менше, інші пігменти проступають на поверхню.

Більшість листя змінює колір на жовтий або помаранчевий, оскільки виробництво молекул, відповідальних за ці кольори (каротиноїдів), не залежить від температури. Каротиноїди повільно розкладаються, коли рослина припиняє їх виробляти. Таким чином, навіть якщо листя підмерзають і відмирають, колір зберігається на деякий час.

Коли стає досить холодно чи сухо, листя відмирає й опадає. Згодом кольорові молекули пігменту розкладаються. Відмерлі листки коричневі, тому що це колір їх клітинних стінок. Деякі листки містять дубильні речовини, які мають коричневий колір.

Чому деякі листки не змінюють колір

У листяних рослин листя змінює колір і відмирає до зими. Однак у вічнозелених рослин листя не змінює колір. Листя таких рослин, як хвойні, камелії, рододендрони та падуб, мають восковий наліт, який захищає їх від холоду та сухого повітря.

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