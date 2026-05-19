Підлітки вбили трьох людей у мечеті в США та покінчили життя самогубством: подробиці трагедії (фото)

У місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, сталася трагедія в Ісламському центрі: двоє озброєних підлітків відкрили стрілянину, внаслідок чого загинули троє людей. Після нападу юнаки наклали на себе руки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію. За попередньою інформацією, двоє хлопців віком 17 і 18 років відкрили вогонь на території мечеті, убивши охоронця та ще двох чоловіків біля будівлі. Згодом правоохоронці знайшли їхні тіла в автомобілі неподалік. Слідчі вважають, що підлітки скоїли самогубство, використавши вогнепальну зброю.

У поліції зазначають, що охоронець, імовірно, зміг запобігти ще більшій кількості жертв. Начальник поліції Сан-Дієго Скотт Вол повідомив, що розслідуванням нападу займаються місцеві правоохоронці спільно з ФБР. Інцидент кваліфікують як можливий злочин на ґрунті ненависті. Наразі офіційно не озвучено мотивів нападу та причин, які могли підштовхнути підлітків до злочину.

Відомо, що приблизно за дві години до стрілянини мати одного з юнаків звернулася до поліції. Вона повідомила, що її син, який мав суїцидальні нахили, поїхав з дому на її автомобілі, забравши із собою три одиниці зброї. За словами жінки, хлопець перебував разом із товаришем, а обидва були одягнені у камуфляж.

Читайте також: Пасажирський потяг зійшов з рейок у Мексиці: щонайменше 13 загиблих (фото)

Після цього поліція розпочала пошуки підлітків та посилила патрулювання біля торговельного центру й школи, де навчався один із них. Невдовзі надійшли повідомлення про стрілянину в мечеті. За словами Скотта Вола, на виклик оперативно прибули від 50 до 100 правоохоронців з усього регіону. Перші екіпажі були на місці вже через чотири хвилини після сигналу про нападника.

Місцеві телеканали показали десятки поліцейських автомобілів, озброєних офіцерів на даху мечеті та спецпризначенців, які проводили зачистку території комплексу. Очільник поліції наголосив, що під час спецоперації правоохоронці не відкривали вогонь. Поліція також не розкриває зміст записки, яку залишив один із підлітків. Напад стався напередодні Курбан-байраму та щорічного хаджу до Мекки — одного з головних періодів у мусульманському світі.

Імам та директор Ісламського центру Таха Хассан заявив, що громада шокована трагедією. "Ми ніколи не переживали нічого подібного. Неможливо змиритися з тим, що мішенню стало місце молитви", — сказав він.

Нагадаємо, у Перу зіткнулись туристичні потяги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!