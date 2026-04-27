Замах на Трампа: що відомо про стрілянину у Вашингтоні 26 квітня

Президент США Дональд Трамп міг бути однією з ймовірних цілей стрілянини, що сталася під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні. Подія сталася в готелі Washington Hilton, де проходив офіційний захід.

Про це в ефірі NBC News заявив виконувач обов’язків генерального прокурора США Тодд Бланш.

За попередніми даними, чоловік відкрив вогонь біля контрольно-пропускного пункту по співробітнику Секретної служби, після чого його оперативно затримали правоохоронці. Після інциденту Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп терміново евакуювали із заходу. Згодом президент заявив журналістам, що вважає себе головною ціллю нападу.

У Секретній службі повідомили, що поранений агент вижив завдяки бронежилету та перебуває у стабільному стані. Слідство встановило, що нападником є 31-річний мешканець Каліфорнії Коул Томас Аллен. За інформацією правоохоронців, він міг прибути до Вашингтона потягом через Чикаго.

Під час затримання у нього вилучили вогнепальну зброю та ножі. Наразі мотиви його дій офіційно не встановлені.

Підозрюваному планують висунути обвинувачення у нападі на федерального агента, застосуванні зброї та спробі вбивства. Слідчі також перевіряють можливі зв’язки чи сторонній вплив, однак наразі підтверджень цьому немає.

Світові лідери засудили напад і висловили підтримку США. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав інцидент атакою на відкриті демократичні суспільства.

Це вже не перший випадок загрози безпеці Дональда Трампа за останні роки. На цьому тлі у США посилюють заходи охорони високопосадовців через зростання політичної напруги.

