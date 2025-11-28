Пожежа у багатоповерхівках Гонконгу: кількість загиблих зросла до 94 (фото)

У Гонконгу внаслідок руйнівної пожежі в житловому комплексі загинуло щонайменше 94 людини, ще понад 200 мешканців вважаються зниклими безвісти. Це одна з найтрагічніших катастроф в історії міста за останні десятки років.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеві ЗМІ, пожежну службу та офіційних осіб Гонконгу. Пожежа, що спалахнула в державному житловому комплексі в районі Тай По, досі не повністю ліквідована: станом на вечір четверга щонайменше два корпуси продовжували горіти понад добу. Надзвичайно висока температура всередині будівель унеможливлює доступ рятувальників до багатьох приміщень, де можуть залишатися люди.

Комплекс, у якому проживало понад 4000 осіб (переважно люди похилого віку від 65 років), на момент трагедії перебував на реконструкції. Фасади були закриті бамбуковими риштуваннями та захисними сітками, а вікна багатьох квартир – полістирольними плитами. Влада перевіряє, чи саме ці легкозаймисті матеріали стали причиною стрімкого поширення вогню.

Рятувальні роботи зосереджені на трьох найбільш постраждалих із семи блоків. За останніми даними, там досі не вдалося встановити місцезнаходження понад 200 мешканців.

У четвер вдалося врятувати одного чоловіка з 16-го поверху. Загалом до гасіння пожежі було залучено понад 800 пожежників, 128 пожежних автомобілів та 57 машин швидкої допомоги.

Заступник директора пожежної служби Гонконгу Дерек Армстронг Чан повідомив, що операції з обстеження всіх квартир мають завершитися до 9:00 п’ятниці за місцевим часом. За його словами, ліквідація займання триває значно довше, ніж очікувалося.

Поліція вже затримала трьох осіб, яких підозрюють у грубій недбалості. Розпочато кримінальне розслідування причин трагедії.

