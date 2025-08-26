Практично ніколи не доставляють проблем: яка марка автомобіля є найнадійнішою

Британський дилер та ведучий шоу Wheeler Dealers Майк Брюер поділився своїм баченням щодо найнадійніших автомобілів. За словами експерта, справжнім лідером у цьому питанні є Kia, адже машини бренду практично не повертаються в сервіс після продажу.

Велику роль у формуванні позитивної репутації компанії відіграв кросовер Kia Sportage, що став хітом на міжнародних ринках. Крім того, виробник активно розвиває електричний сегмент, пропонуючи моделі Niro та EV6, які успішно закріплюються серед конкурентів. Про це повідомило видання Express.

Брюер підкреслив, що високу надійність демонструють не лише Kia, а й інші азійські виробники — Hyundai, BYD та японські бренди. Водночас він визнає, що й німецькі автомобілі залишаються сильними гравцями у світовій автопромисловості.

"Якщо ми продаємо тридцять Ford Transit на місяць, то хоча б один із них може повернутися через дрібну несправність. А от у випадку з Kia ми прощаємось із власником і більше його не бачимо", — зазначив ведучий.

Також експерт радить покупцям вживаних авто завжди перевіряти історію машини через онлайн-сервіси — від техоглядів і пробігу до можливих відкликань. Він додав, що сьогодні загалом складно знайти "поганий автомобіль", адже більшість сучасних моделей відповідають високим стандартам якості.

