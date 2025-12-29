Уряд повідомив про збільшення виплат соціальним працівникам з 1 січня: скільки отримуватимуть

З початку 2026 року оплата праці соціальних працівників в Україні суттєво зросте — їхні посадові оклади підвищать майже у 2,5 раза. Зокрема, заробітна плата соціального менеджера збільшиться з нинішніх 8 243 гривень до 20 607 гривень.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Уряд ухвалив рішення застосувати підвищувальний коефіцієнт 2,5 при визначенні окладів фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. У відомстві наголошують, що саме від цих працівників безпосередньо залежить доступність і якість допомоги для людей, які її потребують щодня.

Фактично йдеться про зростання базових зарплат приблизно на 150%. Так, соціальні менеджери та фахівці із соціальної роботи отримають значно вищі виплати відповідно до своїх тарифних розрядів. Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін підкреслив, що робота у цій сфері вимагає не лише професійних навичок, а й великої емоційної віддачі, уміння співпереживати та підтримувати інших. За його словами, підвищення зарплат є кроком до справедливої оцінки праці людей, які щодня допомагають найбільш уразливим верствам населення.

Водночас на тлі зростання доходів соціальних працівників увагу привертає рівень оплати праці в органах державної влади. Найвищі середні зарплати традиційно фіксують у колегіальних органах, де штат зазвичай менший, а кількість керівних посад більша. Так, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, середня зарплата у вересні сягала близько 87 тисяч гривень, а за підсумками року — понад 94 тисячі.

Високі показники також у Національного агентства з питань запобігання корупції, де середня зарплата за рік становила майже 93 тисячі гривень, та в Антимонопольного комітету України — близько 87 тисяч гривень у середньому з початку року. Дещо нижчі, але все ж значні доходи мають працівники апарату Верховної Ради та Рахункової палати.

Цікаво, що серед посадовців найвищі зарплати отримують не прем’єр-міністр чи міністри, адже ці посади не належать до державної служби. Наприклад, член НКРЕКП Костянтин Ущаповський минулого року в середньому заробляв понад 264 тисячі гривень на місяць. Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у вересні 2025 року отримала близько 90 тисяч гривень. Подібний рівень доходів мають і віцепрем’єр-міністри, тоді як окремі державні секретарі та їхні заступники можуть заробляти більше завдяки значним надбавкам за вислугу років. Один із таких прикладів — заступник держсекретаря Кабміну Віталій Чапля, чия зарплата у вересні перевищила 130 тисяч гривень, значну частину якої становила саме доплата за стаж служби.

