Перетворяться на нескінченну статтю витрат: топ автомобілів, які вимагають багато вкладень
Ринок уживаних автомобілів — це можливість купити хорошу машину за помірну ціну, але водночас і ризик придбати авто, яке перетвориться на постійне джерело витрат. У 2025 році на вторинному ринку України є моделі, що здаються привабливими й доступними, проте на практиці можуть "з’їдати" бюджет власника швидше, ніж він оформить документи.
Про це пише mashyna.com.ua.
1. Volkswagen Passat B6 (1.8 TSI / 2.0 TFSI / DSG7)
Авто бізнес-класу, яке може зруйнувати фінанси На перший погляд — просторний, комфортний і недорогий сімейний седан. Але за красивою обгорткою приховано чимало проблем.
Основні недоліки:
- високий "апетит" до оливи в моторах TSI (до 1 л на 1000 км);
- розтягування ланцюга ГРМ;
- турбіна, що "вмирає" до 150 тис. км;
- ненадійна DSG7 із ремонтами на $800–1800;
- часті несправності електрики.
Витрати після придбання: $1500–3500 у перший рік. Висновок: одне з найгірших авто щодо поєднання ціни й надійності.
2. BMW X5 E70 (N62, N52, деякі N57)
Преміальний кросовер, який вимагає преміальні суми на ремонт E70 купують за емоціями, а ремонтують — за значні гроші.
Типові проблеми:
- дорога у відновленні пневмопідвіска;
- постійні "сюрпризи" від старіючої електрики;
- витоки з системи охолодження;
- дорогі капремонти бензинових N52/N62;
- АКПП, яка часто приїжджає зі США з пробігом 250–300 тис. км і потребує ремонту.
Витрати: $2000–5000 за перший рік. Висновок: брати можна лише з ідеальною історією обслуговування або великим фінансовим запасом.
3. Ford Focus III (1.0 EcoBoost)
Мотор, що буквально самознищується Focus з атмосферними двигунами — хороший вибір. Але версія 1.0 EcoBoost — одна з найгірших на ринку.
Головні проблеми:
- перегрів і тріщини блоку;
- ремінь ГРМ, який працює в оливі та руйнує систему мастила;
- низький ресурс турбіни;
- капремонт коштує дорожче, ніж сам двигун.
Вартість ремонту: $1800–3500 при ціні авто від $5500. Висновок: найгірший варіант до $10 тис.
4. Peugeot 3008 / 308 (1.6 THP)
Французький кросовер з "проблемним серцем" Турбомотор 1.6 THP — один із найменш надійних у Європі.
Типові поломки:
- розтягування ланцюга ГРМ ($400–900);
- закоксовані поршневі кільця та масложер;
- швидкий знос турбіни;
- поломки паливної системи;
- регулярні перегріви.
Витрати: $1500–3000 після покупки. Висновок: можна брати лише після підтвердженого капремонту.
Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні
5. Nissan Qashqai J10 (з варіатором CVT Jatco)
Популярний кросовер із "мінним" варіатором Перше покоління Qashqai — чудовий автомобіль, але CVT Jatco робить його ризикованим придбанням.
Можливі витрати:
- ремонт варіатора: $1000–2000;
- заміна підшипників: $400–600;
- перегріви та ривки після 150 тис. км пробігу.
Висновок: хороший вибір лише з механічною коробкою.
Чому саме ці авто особливо проблемні в Україні?1. Великі пробіги імпортних машин
Багато авто зі США та ЄС мають 200–350 тис. км пробігу. TSI, THP, EcoBoost і CVT не розраховані на такі навантаження.
2. Пальне не найкращої якості
Через детонацію різко падає ресурс TSI і THP.
3. Міський цикл із заторами
Постійні прогріви, пробки й короткі поїздки "вбивають" турбіни та ланцюги ГРМ.
4. "Косметичні" ремонти перед продажем
DSG, CVT і THP часто ремонтують б/в деталями, що дає тимчасовий ефект і подвоює витрати після покупки.
Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!