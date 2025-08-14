Принесуть лише купу проблем: які німецькі авто не рекомендують купувати експерти

Німецькі автомобілі часто асоціюються з високою якістю та довговічністю, але не всі моделі відповідають цим стандартам. Автомобільний експерт Кріс Пайл зазначає, що деякі популярні автомобілі з Німеччини можуть спричиняти проблеми власникам через часті поломки та великі витрати на їхнє обслуговування.

Про це пише Go banking rates. До числа найбільш проблемних авто експерт відніс Volkswagen Golf GTI.

Попри свою популярність, цей автомобіль відрізняється складною системою управління та частими поломками двигуна і трансмісії. За словами експерта, керування цим авто є "морально виснажливим", а ремонт занадто частий та вкрай дорогий.

Серед автомобілів, що мають численні проблеми, також згадується Porsche Cayenne GTS. Хоча цей розкішний позашляховик володіє вражаючими технічними характеристиками, його двигун та трансмісія часто виходять з ладу. Окрім того, запчастини для нього важко знайти, і їхня вартість дуже висока.

Mercedes-Benz CLC, що випускався з 2008 по 2011 рік, також відомий низкою проблем, серед яких раптові несправності гальм та застрягання важеля перемикання передач. Крім того, ремонт цього автомобіля часто можна здійснити лише в авторизованих СТО.

Audi RS6 Avant є одним із найбільш проблемних німецьких автомобілів, які швидко виходять з ладу та потребують частих ремонтів. За словами експерта, такі машини часто продаються за нижчою ціною, оскільки власники втомлюються від постійних поломок.

Отже, незважаючи на славу інженерії Німеччини, при виборі автомобіля німецької марки слід ретельно оцінювати не тільки його дизайн і технічні характеристики, але й можливі витрати на обслуговування та ремонт.

