Пробіг - не проблема: топ надійних та якісних седанів

Попри різноманіття пропозицій на українському ринку вживаних авто, пошук справді надійного седана, який не створюватиме проблем уже через рік, залишається складним завданням. Водночас автоексперти виокремили п’ять моделей, які довели свою витривалість і простоту в обслуговуванні. Вони не потребують великих вкладень та підходять для щоденної експлуатації.

Про це пише сайт Твоя машина. Серед найпопулярніших рішень називають Toyota Corolla 2008–2013 років, яка легко долає сотні тисяч кілометрів без капремонту завдяки надійному двигуну 1.6 та простій підвісці. Honda Civic 2006–2011 також має міцну репутацію завдяки 1.8-літровому мотору, стійкому до зносу кузову й безвідмовній "автоматичній" коробці. Не менш надійною вважають і Skoda Octavia A5, особливо у версіях з двигунами 1.6 MPI або 1.9 TDI — вони поєднують витривалість та доступність у ремонті.

Читайте також: Найкращі гібридні авто 2025 року: топ-7 моделей, які не підведуть до пенсії

Hyundai Elantra 2011–2015 виділяється економічністю та збалансованою підвіскою, а її 1.6-літровий двигун на 130 кінських сил демонструє стабільність навіть після тривалих пробігів. Volkswagen Jetta цього ж періоду славиться простотою обслуговування, доступними запчастинами та ресурсними бензиновими й дизельними моторами.

Усі ці моделі добре зарекомендували себе в умовах українських доріг, залишаючись практичним вибором для тих, хто шукає баланс між комфортом, ціною та надійністю. Водночас експерти радять уважно перевіряти стан кузова та трансмісії перед купівлею, адже навіть найміцніший автомобіль потребує належного догляду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!