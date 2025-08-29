Прогноз магнітних бур: якою буде сонячна активність 30 серпня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, а відтак і на самопочуття людей. У цей період дехто скаржиться на головний біль, втому чи підвищену дратівливість.

30 серпня очікується геомагнітна активність рівня 1,7. Усі ці показники залишаються в зеленій зоні та не перевищують рівень, який може суттєво позначитися на житті людей. Водночас прогнози можуть змінюватися, адже спостереження за Сонцем оновлюються кожні кілька годин. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидаються потоки заряджених частинок. Досягнувши Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи коливання різної інтенсивності. Якщо К-індекс нижче 4, більшість людей їх навіть не відчуває. Починаючи з рівня 5 і вище, вплив може стати відчутним – від погіршення самопочуття до перебоїв у роботі мобільного зв’язку, супутників чи радіосистем. Найсильніші бурі, що досягають показників 7–8, здатні подарувати ще й рідкісне видовище – полярні сяйва.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Щоб легше перенести вплив геомагнітних коливань, лікарі радять дотримуватися режиму сну, правильно харчуватися, пити більше води та трав’яних чаїв, уникати жирної й гострої їжі, обмежувати каву й алкоголь. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні навантаження. Важливо знижувати рівень стресу й уникати конфліктів. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують мати при собі необхідні ліки та більше відпочивати. Допомогти організму адаптуватися може й контрастний душ вранці та розслаблююча ванна ввечері.

Хоч спеціальних засобів від магнітних бур не існує, дотримання цих простих правил допоможе полегшити симптоми та підтримати організм у періоди підвищеної сонячної активності.

Раніше ми розповідали, які астрономічні події чекати у серпні-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!