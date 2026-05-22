'Відбувається переломний момент війни', – глава МЗС України Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час неформального засідання Ради Україна–НАТО у шведському Гельсінгборзі заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного етапу. За його словами, Україна сьогодні виступає не лише як держава, що потребує підтримки, а й як важливий партнер у сфері безпеки для союзників.

Про це глава МЗС повідомив у соцмережі X, а також зазначив український зовнішньополітичний відомство. Сибіга підкреслив, що Україна вже не просто звертається по допомогу, а робить власний внесок у зміцнення міжнародної безпеки та готова ділитися з партнерами унікальним досвідом, здобутим під час війни.

Він також закликав країни НАТО активніше інвестувати в оборону України, наголосивши, що збільшення оборонних витрат є запорукою довготривалого миру.

За словами міністра, тиск на Росію поступово посилюється, а ситуація на фронті свідчить про зміну балансу сил. Сибіга заявив, що Україна продовжує утримувати оборону, тоді як людський ресурс РФ уже не є беззаперечною перевагою.

Окремо очільник МЗС наголосив, що для досягнення миру необхідно поєднати одразу три ключові складові — дипломатію, тиск і силу. На його думку, саме такий підхід здатен дати новий імпульс мирним зусиллям.

