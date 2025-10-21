Російська армія атакувала Харків КАБами: щонайменше 15 будинків пошкоджено, є постраждалі

У ніч проти вівторка, 21 жовтня, російські війська знову атакували Харків, застосувавши керовані авіабомби (КАБи). Внаслідок удару постраждали дев’ятеро людей, а в Індустріальному районі пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків.

"Харків зазнав атаки керованими авіабомбами — у місті пролунали вибухи. Попередньо — в Індустріальному районі. Деталі уточнюємо". Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Згодом міський голова уточнив, що поранення отримали дев’ятеро людей. Крім того, підтверджено ще один удар — по Немишлянському району Харкова. Інформація про масштаби руйнувань там наразі з’ясовується.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

