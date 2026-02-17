Російська армія атакувала Україну дронами та ракетами: у Дніпрі пошкоджено адмінбудівлю, в Одесі є поранені (фото, відео)

У ніч проти вівторка, 17 лютого, російські війська знову здійснили атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники. Ближче до ранку окупанти також випустили ракети.

Про наслідки обстрілів повідомили в Дніпрі та Одесі — відомо про поранених. В Одесі про атаку близько 02:10 повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок ворожого удару зазнали пошкоджень об’єкт критичної інфраструктури та цивільні будівлі.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

В одному з районів міста спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому — пошкоджено приміщення магазину та станцію техобслуговування. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Під ударом опинився і Дніпро. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, в одному з районів міста внаслідок атаки виникла пожежа. Також зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та автомобілів. Інформації про поранених у Дніпрі наразі не надходило.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!