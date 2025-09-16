Російська армія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є загиблий та понад 10 поранених, серед них діти (фото, відео)

У ніч проти 16 вересня Запоріжжя зазнало масованої атаки з боку російських військ. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення, серед них — дитина чотирьох років.

Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Перші повідомлення про вибухи в області з’явилися близько 00:38, коли Повітряні сили зафіксували наближення "швидкісних цілей" у напрямку міста. Після обстрілу стало відомо про руйнування приватних будинків та нежитлових споруд, а також про пожежі, що виникли на місцях влучань.

За даними Федорова, російська армія завдала щонайменше десяти ударів по Запоріжжю. Спочатку повідомлялося про п’ятьох поранених, але згодом кількість постраждалих зросла. Серед травмованих — діти, а також дорослі, які перебували у приватному секторі під час атаки.

