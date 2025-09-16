Российская армия атаковала Запорожье: возник пожар, есть погибший и более 10 раненых, среди них дети (фото, видео)

В ночь на 16 сентября Запорожье подверглось массированной атаке со стороны российских войск. В результате ударов погиб один человек, еще десять получили ранения, среди них — ребенок четырех лет.

Об этом заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Первые сообщения о взрывах в области появились около 00:38, когда Воздушные силы зафиксировали приближение скоростных целей в направлении города. После обстрела стало известно о разрушении частных домов и нежилых построек, а также о пожарах, возникших на местах попаданий.

По данным Федорова, российская армия нанесла не менее десяти ударов по Запорожью. Сначала сообщалось о пяти раненых, но впоследствии количество пострадавших возросло. Среди травмированных — дети, а также находившиеся в частном секторе взрослые во время атаки.

