Російські дрони атакували Запоріжжя: є загибла та поранені (фото)

Увечері 17 лютого російські війська здійснили атаку безпілотниками по Запоріжжя. Унаслідок удару загинула 48-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізька обласна військова адміністрація Іван Федоров. За його словами, кількість постраждалих зросла до шести. Серед них — двоє дітей, яким знадобилася медична допомога. Після огляду лікарів усі поранені продовжать лікування амбулаторно.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок: вибито вікна, зруйновано балкони. Також зафіксовані ушкодження дорожнього покриття та одного з нежитлових приміщень.

У Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнили, що серед постраждалих — дві жінки віком 35 і 40 років, двоє чоловіків 26 і 40 років, а також дві дівчинки — півтора та 11 років.

