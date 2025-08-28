Російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ: зруйновано пʼятиповерхівку, 18 загиблих, серед них - діти (фото, відео)

У ніч на 28 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву. Загинули 18 людей, серед них дитина, ще десятки отримали поранення.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та КМВА в Telegram. Зеленський зазначив, що в столиці триває розбір завалів зруйнованого житлового будинку, під якими можуть залишатися люди. За його словами, спершу було відомо про вісьмох загиблих, але згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив: кількість жертв зросла до десяти. Станом на ранок постраждалих нараховувалося щонайменше 45.

Читайте також: РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото)

Президент наголосив, що російські ракети та дрони стали показовою відповіддю світу на заклики до миру та дипломатії. Москва, за його словами, обирає війну й терор, а не переговори, і продовжує вбивати цивільних, зокрема дітей, не боячись наслідків.

Глава держави також звернувся до міжнародних партнерів, закликавши Китай, Угорщину та інших реагувати на трагедію. "Смерть дітей має викликати сильніші емоції, ніж будь-які політичні аргументи", – підкреслив він.

Зеленський закликав світ запровадити нові жорсткі санкції проти Росії та змусити її відповідати за кожен удар і кожен день війни.

Нагадаємо, армія рф здійснила масований удар по Україні.

