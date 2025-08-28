Российские войска совершили комбинированную атаку на Киев: разрушена пятиэтажка, десять погибших, среди них - дети (фото, видео)

В ночь на 28 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Погибли десять человек, среди них ребенок, еще десятки получили ранения.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и КМВА в Telegram. Зеленский отметил, что в столице идет разбор завалов разрушенного жилого дома, под которыми могут оставаться люди. По его словам, сначала было известно о восьми погибших, но впоследствии начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнил: количество жертв возросло до десяти. По состоянию на утро пострадавших насчитывалось не менее 45 человек.

Читайте также: РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото)

Президент подчеркнул, что российские ракеты и дроны стали показательным ответом мира на призывы к миру и дипломатии. Москва, по его словам, выбирает войну и террор, а не переговоры, и продолжает убивать гражданских, в том числе детей, не опасаясь последствий.

Глава государства также обратился к международным партнерам, призвав Китай, Венгрию и другие реагировать на трагедию. "Смерть детей должна вызывать более сильные эмоции, чем любые политические доводы", – подчеркнул он.

Зеленский призвал мир ввести новые жесткие санкции против России и вынудить ее отвечать за каждый удар и каждый день войны.

Напомним, армия РФ нанесла массированный удар по Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!