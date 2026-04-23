Росія атакувала Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі та поранені (фото, відео)

У ніч на 23 квітня російські війська здійснили атаку на Дніпро. Внаслідок удару в місті пошкоджені житлові будинки, спалахнули пожежі. Загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, займання виникли одразу в кількох районах міста. Пошкоджено житлову забудову, зокрема один із ударів припав по багатоповерхівці, де загорілися кілька квартир.

Окрім житлового будинку, вогонь охопив автомобілі та магазин.

Спочатку повідомлялося про двох поранених. Згодом стало відомо про трьох потерпілих: двох жінок віком 62 і 68 років госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 35-річний чоловік проходить амбулаторне лікування.

О 2:40 кількість постраждалих зросла до семи. Серед них — двоє дітей, дівчата 9 та 14 років, яких доставили до лікарні.

Вранці очільник області повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей.

Також зазначалося, що одна людина певний час не виходила на зв’язок.

Пізніше кількість постраждалих зросла до дев’яти, а після 8:00 — до десяти осіб.

За уточненими даними, четверо людей перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Серед госпіталізованих — двоє дітей віком 9 та 14 років.

Унаслідок обстрілу в Дніпрі пошкоджено:

13-поверховий житловий будинок;

магазин;

автомобілі;

адміністративну будівлю;

нежитлову споруду, яка не експлуатувалася.

