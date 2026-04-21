Росія атакувала дронами Суми: є влучання у медичний заклад та шестеро поранених (фото)

У ніч на 21 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Сумах. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичний заклад. За останніми даними, постраждали 15 людей, серед них троє дітей.

Про це повідомили міський голова Сум Артем Кобзар у соцмережах, голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, поліція Сумської області та голова Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram. За словами Кобзара, у Зарічному районі міста зафіксували понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій.

Унаслідок вибухів у житлових будинках повибивало вікна, також загорілися автомобілі. Крім того, один із дронів поцілив у дах медичного закладу.

Спочатку повідомлялося про чотирьох травмованих. Серед них була 17-річна дівчина та двоє чоловіків, яких госпіталізували. Ще одному постраждалому допомогу надали на місці.

Згодом поліція уточнила, що кількість постраждалих зросла до шести осіб. Пізніше очільник ОВА Олег Григоров повідомив уже про 15 поранених.

Серед постраждалих — троє неповнолітніх дівчат віком 13, 15 та 17 років. Усі вони перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.

За словами Григорова, більшість травмованих унаслідок нічної атаки — люди похилого віку. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань і ліквідація наслідків удару.

