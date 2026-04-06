Росія масовано атакувала Одесу: зруйновано частину багатоповерхівки, є поранені та загиблі (фото, відео)

У ніч на 6 квітня російські війська здійснили масовану атаку на Одесу за допомогою ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, ще десятеро отримали поранення.

Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації та ДСНС. За словами начальника Одеської МВА Сергія Лисака, зафіксовано влучання у житлову забудову в Приморському та Київському районах міста. В одному з випадків дрон поцілив у багатоповерхівку, спричинивши значні руйнування з третього по п’ятий поверхи. Під завалами могли залишатися люди.

Станом на ранок стало відомо, що серед загиблих є дитина. Десятеро постраждалих госпіталізовані: двоє перебувають у важкому стані — один у нейрохірургічному відділенні, інший у реанімації з опіками. Ще вісім людей мають травми середньої тяжкості, серед них — дворічна дитина та підлітки віком 17 і 18 років.

У Приморському районі пошкоджено багатоповерховий житловий комплекс і сім приватних будинків. У Київському районі руйнувань зазнали ще одна багатоповерхівка, п’ять приватних будинків, приватний дитячий садок, магазин та 27 автомобілів.

На місцях ударів працюють усі необхідні служби, розгорнуто оперативні штаби для ліквідації наслідків атаки.

