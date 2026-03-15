Розшук військовозобовʼязаного ТЦК: у яких випадках це незаконно

В Україні розшук військовозобов’язаного Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) може бути незаконним, якщо минув установлений законом строк притягнення до адміністративної відповідальності. Порушення правил військового обліку кваліфікується як адміністративне правопорушення.

Про це детально пояснив юрист громадської організації "Громадська платформа" Сергій Кошель. Згідно зі статтями 38–39 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), стягнення можна накласти протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Після спливу річного строку ТЦК втрачає право притягувати особу до відповідальності.

"Якщо минув один рік з моменту вчинення порушення, розшук стає незаконним. Його можна оскаржити в адміністративному суді, і в разі позитивного рішення особу знімають з розшуку без сплати штрафу. При цьому людина залишається на військовому обліку", — наголосив Сергій Кошель.

Юрист підкреслив: ТЦК має право викликати військовозобов’язаного для уточнення даних чи проходження ВЛК — це окрема процедура, яка не залежить від наявності розшуку за адміністративне порушення.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив механізм на практиці: "ТЦК вносить дані про порушення правил військового обліку до Реєстру. На підставі цього автоматично формується звернення до поліції про доставлення особи для складання протоколу. Водночас у Реєстрі фіксується строк, протягом якого особа може перебувати в розшуку — один рік з дня вчинення правопорушення. Після спливу цього строку розшук зникає автоматично, і в поліції відповідних даних уже немає".

Приклад із судової практики: Донецький окружний адміністративний суд у справі № 200/5197/25 зобов’язав ТЦК скасувати розшук, оскільки минув річний строк притягнення до відповідальності, а постанова про адміністративне стягнення так і не була винесена.

Аналогічні роз’яснення дають юристи на численних форумах, де люди звертаються з питанням про раптове зникнення статусу "В розшуку" в застосунку "Резерв+". Найчастіше це відбувається саме через сплив річного строку.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Що робити, якщо ви виявили себе в розшуку:

Перевірте дату вчинення порушення (зазвичай це день неявки за повісткою або інше порушення правил обліку).

Якщо минув рік — подайте заяву до ТЦК з проханням зняти вас з розшуку через спливання строків давності (рекомендовано надсилати рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення).

У разі відмови — зверніться до адміністративного суду з позовом про визнання розшуку незаконним і зобов’язання ТЦК видалити дані з реєстру. Судова практика на сьогодні переважно позитивна для позивачів у таких справах.

Паралельно подавайте документи на відстрочку за наявними підставами (навчання, стан здоров’я, догляд за близькими тощо) — це не залежить від статусу розшуку.

Нагадаємо, ми вже писали, які пільги на комуналку мають учасники бойових дій.

