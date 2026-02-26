З 1 березня у деяких українців зростуть пенсії: кого стосується

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про індексацію пенсій та страхових виплат з 1 березня 2026 року на 12,1 %. Це підвищення перевищує рівень інфляції за 2025 рік, який становив 8 %, і дозволить суттєво підтримати доходи пенсіонерів в умовах зростання цін.

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і максимум на 2595 гривень.

Розмір індексації розрахований за формулою, передбаченою законодавством: 50 % коефіцієнта залежить від інфляції за попередній рік (8 %), а ще 50 % — від зростання середньої заробітної плати за три роки (16,1 %). У підсумку це дало загальний коефіцієнт підвищення 12,1 %.

Особливу увагу приділили найвразливішим категоріям пенсіонерів. Після індексації мінімальні пенсійні виплати становитимуть:

для осіб віком 80 років і старших за наявності не менше 25 років стажу (чоловіки) або 20 років (жінки), а також для пенсіонерів від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років) — 4213 грн (було 3758 грн);

для пенсіонерів старше 70 років із повним страховим стажем — 4050 грн (було 3613 грн);

для пенсіонерів молодше 70 років із повним страховим стажем — 3725 грн (було 3323 грн);

для пенсіонерів із неповним страховим стажем — 3406 грн (було 3038 грн).

Також буде проіндексовано мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Водночас пенсії, розмір яких встановлено на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або максимальної пенсії (10 прожиткових мінімумів), не підлягають березневій індексації. Їх уже підвищили з 1 січня 2026 року після зростання прожиткового мінімуму. Без змін залишаться виплати прокурорам і суддям у відставці.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що березнева індексація на 12,1 % є вищою за інфляцію за минулий рік і спрямована на збереження купівельної спроможності пенсіонерів. Уряд продовжує працювати над тим, щоб соціальні виплати в Україні зростали випереджальними темпами порівняно з інфляцією та ростом цін.

