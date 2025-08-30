З ними можна зекономити: топ автомобілів, які мало 'їдять'

Українські водії дедалі частіше звертають увагу на економічність уживаних авто. Йдеться не лише про вартість пального: гібридні моделі приваблюють ще й тим, що їхні силові агрегати зношуються повільніше.

Видання SlashGear назвало кілька машин, які вкладаються у витрату близько 5–6 літрів на 100 км, а подекуди навіть менше. Серед кросоверів стабільний попит зберігає Toyota RAV4 Hybrid (2019–2023). У середньому він споживає 5,9 л, що робить його практичним варіантом для сімейних поїздок без зайвих витрат. На українському ринку такі авто стартують від 20 тисяч доларів (приблизно 836 тисяч гривень).

Ще один сучасний варіант — Kia Sportage Hybrid (2023–2024). З переднім приводом він спалює 5,5 л на 100 км. У новому поколінні з’явилися LED-оптика та розширений пакет систем безпеки, а ціни починаються від 22 тисяч доларів (920 тисяч грн).

Для тих, хто шукає просторий SUV, підійде Honda CR-V Hybrid (2023). У місті витрата становить 5,4 л, на трасі — 6,5 л, у середньому виходить близько 5,9 л. Повний привід додає апетиту, проте водії цінують надійність і комфорт. Вартість в Україні — від 23 тисяч доларів (960 тисяч грн).

Абсолютним символом економії залишається Toyota Prius (2023). Його середня витрата — лише 4,1 л на 100 км. Хоча багажник став трохи меншим, авто зберігає головну перевагу — можливість проїхати найдалі на одному баку. Вживані машини коштують від 18 тисяч доларів (753 тисяч грн).

Читайте також: Чудова альтернатива позашляховикам: топ якісних вживаних автомобілів

Не менш ощадним виявився Hyundai Ioniq Blue (2021). Його результат — близько 4,0 л на 100 км. Модель позиціонувалася як альтернатива Prius, але без епатажного дизайну. Через зняття з виробництва зустрічається нечасто, проте на Auto.ria можна знайти варіанти від 17 тисяч доларів (711 тисяч грн).

Для тих, хто цінує престиж, підійде Lexus UX 250h (2020). Цей компактний кросовер поєднує комфорт та економічність, споживаючи 5,6 л у середньому. Вартість стартує з 19 тисяч доларів (795 тисяч грн).

Загалом гібриди стають новим трендом як серед седанів, так і серед SUV. Вони дозволяють заощаджувати на пальному, а їхня початкова ціна на вторинному ринку хоч і вища за бензинові аналоги, але виправдовується зниженими витратами під час експлуатації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які кросовери стали найпопулярнішими у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!