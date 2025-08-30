С ними можно сэкономить: топ автомобилей, которые мало 'едят'

Украинские водители все чаще обращают внимание на экономичность подержанных автомобилей. Речь идет не только о стоимости горючего: гибридные модели привлекают еще и тем, что их силовые агрегаты изнашиваются медленнее.

Издание SlashGear назвало несколько машин, которые вкладываются в расход около 5–6 литров на 100 км, а иногда даже меньше. Среди кроссоверов стабильный спрос сохраняет Toyota RAV4 Hybrid (2019-2023). В среднем он потребляет 5,9 л, что делает его практичным вариантом для семейных поездок без лишних трат. На украинском рынке такие авто стартуют от 20 тысяч долларов (около 836 тысяч гривен).

Еще один современный вариант – Kia Sportage Hybrid (2023–2024). С передним приводом он сжигает 5,5л на 100 км. В новом поколении появилась LED-оптика и расширенный пакет систем безопасности, а цены начинаются от 22 тысяч долларов (920 тысяч грн).

Для ищущих просторный SUV, подойдет Honda CR-V Hybrid (2023). В городе расход составляет 5,4 л, на трассе – 6,5 л, в среднем получается около 5,9 л. Полный повод придает аппетиту, однако водители ценят надежность и комфорт. Стоимость в Украине – от 23 тысяч долларов (960 тысяч грн).

Абсолютным символом экономии остается Toyota Prius (2023). Его средний расход – всего 4,1 л на 100 км. Хотя багажник стал немного меньше, авто сохраняет главное преимущество – возможность проехать дальше на одном баке. Подержанные машины стоят от 18 тысяч долларов (753 тысячи грн).

Не менее экономным оказался Hyundai Ioniq Blue (2021). Его результат – около 4,0 л на 100 км. Модель позиционировалась как альтернатива Prius, но без эпатажного дизайна. Из-за снятия с производства встречается редко, однако на Auto.ria можно найти варианты от 17 тысяч долларов (711 тысяч грн).

Для тех, кто ценит престиж, подойдет Lexus UX 250h (2020). Этот компактный кроссовер сочетает комфорт и экономичность, потребляя 5,6 литра в среднем. Стоимость стартует с 19 тысяч долларов (795 тысяч гривен).

В общем, гибриды становятся новым трендом как среди седанов, так и среди SUV. Они позволяют экономить на горючем, а их начальная цена на вторичном рынке хоть и выше бензиновых аналогов, но оправдывается сниженными затратами при эксплуатации.

