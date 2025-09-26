Найбільш продаваний: названо найпопулярніше авто на ринку Європи

У серпні 2025 року лідером європейського авторинку став кросовер Volkswagen T-Roc, продажі якого досягли 14 693 одиниць — це на 14% більше, ніж торік.

Другу сходинку зайняв Dacia Sandero з результатом 13 834 авто, але його популярність знизилася на 11% у річному вимірі. Третє місце посів Toyota Yaris Cross, який обрали 12 201 покупець.

У п’ятірці лідерів також опинилися Volkswagen Tiguan (12 094 авто, +23%) та Renault Clio (12 091 авто, −1%). Якщо Tiguan впевнено нарощує продажі, то Clio демонструє невелике падіння. Про це пише mmr.net.

Читайте також: Можна сміливо купувати: топ-5 надійних вживаних авто до 8000 доларів

До топ-10 увійшли й інші моделі: Hyundai Tucson (11 350, +28%), Dacia Duster (9 813, −16%), Toyota Yaris (9 666, −6%), Opel/Vauxhall Corsa (9 585, +2%) та Volkswagen Golf (9 444, −2%).

Звіт JATO підтверджує, що саме компактні та середньорозмірні кросовери зараз визначають тренди в Європі, поступово відтісняючи традиційні хетчбеки з лідерських позицій.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!