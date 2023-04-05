Оселедець та пиво: гуманні способи позбутися кротів на городі

Власники городів та дачних ділянок часто стикаються із проблемою появи кротів. Ці "господарники" окрім того, що поїдають деяких шкідників та розпушують ґрунт, завдають шкоди посівам.

Під землею кроти прокладають цілу мережу "кормових" (наповнених дощовими черв'яками) ходів, що часом займає сотні квадратних метрів. Крім цього, прокопуючи свої підземні лабіринти, кроти зачіпають та рвуть коріння рослин. Особливо від кротів страждають коренеплоди. Що вже казати про газони – після господарювання кротів вони нагадують розбомблені ділянки.

Тож якщо кроти облюбували вашу ділянку, від них треба терміново позбавлятися. Для цього існують доволі гуманні способи – відлякування.

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Як відомо, у сліпих кротів дуже розвинений нюх, і для того, щоб відвадити шкідника з ділянки, необхідно використовувати речовини з неприємним запахом. Зазвичай це репеленти, які не токсичні для людей і тварин, безпечні для бджіл і не завдають шкоди навколишньому середовищу.

Гранули репелентів паралізують нюх кротів й вони залишають територію.

Якщо ж ви хочете позбутися кротів народними методами, можна використати пиво, або тухлий оселедець. Таким лайфхаком поділилася одна з блогерок, що у TikTok дає різні рекомендації щодо правильного утримування городу.

Жінка пропонує одягнути захисну маску та взяти тухлий оселедець, подрібнити його та підкопати часточки у землю. За її словами цей запах відлякає кротів надовго, проте він може відлякати й вас від городу, адже він не з приємних.

Інші користувачі соцмережі пропонують замість тухлого оселедця скористатися лимоном та часником, а деякі пропонують підливати у кротячі ходи пиво.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" радять відлякувати кротів певними рослинами.

"Висаджуйте на ділянці квасолю, цибулю, часник чи горох. Кроти точно не захочуть влаштуватися на вашому городі. У нори можна закладати дрібно посічений чистотіл. Рослина в ґрунті згниває, і це теж добриво, при цьому кротам не сподобається чистотіл, він для них є своєрідним відлякувачем", – йдеться у повідомленні.

А ще досвідчені городники радять використати дьоготь.

Треба змочити ним невеликі ганчірки, розрити кротячу нору та закласти ганчірки у них, присипавши землею.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

За садом потрібно доглядати у будь-яку пору року. Важливо не запускати грибні хвороби, вчасно боротися зі шкідниками та лише примножувати врожай.

Взимку стовбури дерев і чагарників швидко оголюються під впливом променів сонця та снігу, який на них осідає. Тому їх можуть легко пошкодити гризуни та морози. Не потрібно відкладати лікування дерево до весни. Оскільки за зиму холоди та тварини можуть серйозно зашкодити вашим рослинам.

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