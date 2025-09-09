Родинний бюджет-2025: експерт озвучив суму для комфортного проживання в Україні

Для сім’ї з трьох осіб (батько, мати та дитина) рівень достатку в Україні суттєво залежить від місцевості проживання. У великих містах, за підрахунками, для комфортного життя необхідно близько 55–60 тисяч гривень щомісяця.

Про це під час телемарафону розповів народний депутат Михайло Цимбалюк, пише сайт ТСН. Він уточнив, що в українських мегаполісах потреби родини значно вищі, тоді як у невеликих містах і сільській місцевості вистачить орієнтовно 40 тисяч гривень на місяць.

Нардеп наголосив, що реальні доходи українців поки не відповідають цим потребам.

Читайте також: Хто отримує більше: сфери, де українцям різко підняли зарплати

За його словами, сьогодні зарплати мають бути вищими, ніж є зараз. Адже хоча середня пропозиція від роботодавців становить близько 25 тисяч гривень, офіційна середня заробітна плата по країні у липні була на рівні лише 22 тисяч гривень.

Фахівці підкреслюють: щоб українські родини могли забезпечувати базові потреби, рівень оплати праці має суттєво зростати.

Раніше ми розповідали, скільки потрібно грошей українським пенсіонерам для життя, щоб не зводити кінці з кінцями.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!