Сили безпілотних систем уразили хімзавод та електропідстанцію у тимчасово окупованому Криму (відео)

Українські Сили безпілотних систем завдали ударів по двох важливих об’єктах у тимчасово окупованому Криму — Красноперекопському хімічному заводу "Бром" та місцевій електропідстанції. Дрони влучили по хімічному підприємству, яке працює на військово-промисловий комплекс Росії.

Також було уражено низку енергетичних об’єктів на окупованому півострові. Бровді зазначив, що ніч на 22 та 23 листопада в "хробачих болотах" виявилася особливо гучною. Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у Facebook.

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Командувач наголосив, що Красноперекопська підстанція є одним із ключових енергетичних вузлів Криму. Він також натякнув на подальші удари, заявивши про майбутній "бадaбум". За його словами, у Росії бензин перетворюється на дефіцит, а газ і нафта — на "легкозаймисті ресурси".

Удари здійснювали дрони 1-го окремого центру СБС, який був сформований на базі трансформованого 14-го полку.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!