Синоптики повідомили, яким буде літо у 2026 році: очікуються температурні гойдалки і не лише

Ціхоцька Марія

Сезон загалом може бути теплішим за кліматичну норму

Попередні довгострокові прогнози свідчать про можливі "температурні коливання" влітку 2026 року. Синоптики зазначають, що сезон загалом може бути теплішим за кліматичну норму, однак спекотні періоди, ймовірно, чергуватимуться з проходженням потужних атмосферних фронтів, які приноситимуть похолодання та опади.

Такий висновок випливає з аналізу матеріалів видання "Лівий берег" щодо ймовірного сценарію літньої погоди. За попередніми оцінками, червень не принесе тривалої стабільної спеки. Очікується помірний температурний фон у межах +22…+27°C. Водночас через активну циклонічну діяльність місяць може стати одним із найбільш вологих у сезоні. У другій половині червня не виключаються локальні грози, град і шквали, насамперед у західних та північних регіонах.

У липні прогнозується посилення тепла та ймовірні тривалі хвилі спеки, коли температура місцями може підніматися до +35°C і вище, особливо на півдні та сході країни. Саме цей період може стати найбільш посушливим, що підвищує ризики пожежної небезпеки.

У серпні літній характер погоди, за прогнозами, збережеться довше, а відчутніше зниження температури очікується лише наприкінці місяця.

Доктор фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова зазначає, що тривалих стійких періодів сильної спеки, подібних до тих, що спостерігалися в окремі роки, цього літа не очікується. За її словами, окремі спекотні дні будуть, однак вони не матимуть тривалого характеру, а загальний погодний фон може виявитися близьким до минулорічного.

Вона також підкреслює, що останні роки характеризуються підвищеною кількістю опадів і нестабільними атмосферними процесами, які поки що зберігають свою активність.

