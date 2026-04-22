Синоптикиня повідомила, коли в Україні потепліє: чекати залишилось недовго

Відчутне потепління в Україні може розпочатися орієнтовно з 4 травня. До цього часу в країні зберігатиметься прохолодна погода з нічними заморозками та невисокими денними температурами.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, найближчими днями вночі температура коливатиметься в межах +1...+7 градусів, а під час прояснень місцями можливі заморозки. У денні години повітря прогріватиметься до +9...+12 градусів, а за сонячної погоди місцями може бути на кілька градусів тепліше.

Де чекати дощів

У середу, 22 квітня, опади прогнозують у західних областях, переважно поблизу Карпат, а також на південному сході країни.

Уночі сильні дощі можливі на півдні та південному сході, а вдень — у Запорізькій і Донецькій областях.

Вітер переважатиме північного напрямку, помірний, місцями поривчастий.

Погода у Києві

У столиці 22 квітня істотних опадів не очікується. Вночі температура становитиме +1...+3 градуси, також не виключені заморозки. Вдень повітря прогріється до +8...+10 градусів.

За словами синоптикині, надалі у Києві збережеться холодна погода з незначними коливаннями температури.

Погіршення погоди наприкінці тижня

23–24 квітня у столиці прогнозують несприятливі погодні умови через вплив циклону та атмосферних фронтів. Очікуються дощі, похолодання, а за істотного зниження температури можливий навіть мокрий сніг.

